रेत की कलाकृति बनाकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई, देखें वीडियो - CONGRATULATE WOMENS CRICKET TEAM

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 2:55 PM IST

1 Min Read
प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने 2025 विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई देने के लिए पुरी बीच पर एक अनोखी रेत की मूर्ति बनाई है. इस कलाकृति पर संदेश लिखा, बधाई हो! भारत की नारी शक्ति. ये भारतीय महिलाओं की शक्ति और उत्साह का जश्न मनाता है. इस प्रभावशाली मूर्ति में पाँच टन रेत से बना 6 फुट लंबा रेत का बल्ला है. इस पर कई क्रिकेट गेंदें सजी है जो विजेता खिलाड़ियों के समर्पण और टीम वर्क का प्रतीक है. पटनायक की कलाकृति राष्ट्रीय गौरव और कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक बन गई है. पद्म पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने दुनिया भर में 65 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप और उत्सवों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है.

SUDARSAN PATTNAIK
CREATES SAND SCULPTURE
PATTNAIK CREATES SAND SCULPTURE
भारतीय महिला क्रिकेट टीम बधाई
CONGRATULATE WOMENS CRICKET TEAM

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

