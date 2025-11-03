प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने 2025 विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई देने के लिए पुरी बीच पर एक अनोखी रेत की मूर्ति बनाई है. इस कलाकृति पर संदेश लिखा, बधाई हो! भारत की नारी शक्ति. ये भारतीय महिलाओं की शक्ति और उत्साह का जश्न मनाता है. इस प्रभावशाली मूर्ति में पाँच टन रेत से बना 6 फुट लंबा रेत का बल्ला है. इस पर कई क्रिकेट गेंदें सजी है जो विजेता खिलाड़ियों के समर्पण और टीम वर्क का प्रतीक है. पटनायक की कलाकृति राष्ट्रीय गौरव और कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक बन गई है. पद्म पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने दुनिया भर में 65 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप और उत्सवों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है.