डिबरी के उजाले में पढ़ाई करते बच्चे...झारखंड के लातेहार के डोरम गांव के हैं. इस गांव के लोग आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. 5 पांच साल पहले इस गांव में बिजली पहुंचा तो दी गई....लेकिन कुछ दिन बाद ही बिजली एसी गई कि फिर नहीं लौटी, इस गांव के लोगों ने अधिकारियों से गुहार लगाई, बिजली दफ्तर के चक्कर लगाए. लेकिन आज तक किसी ने भी इनकी गुहार नहीं सुनी. ये अपनी परेशानियों को लेकर जिला मुख्यालय तक पर प्रदर्शन किया. इधर बज इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई. तो उन्होंने गोल मोल जवाब दिया.