झारखंड का ऐसा गांव- ढिबरी युग में जी रहे लोग, बिजली गई तो कभी नहीं लौटी ! - PEOPLE LIVING ERA OF KEROSENE LAMPS

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2025 at 11:00 PM IST

डिबरी के उजाले में पढ़ाई करते बच्चे...झारखंड के लातेहार के डोरम गांव के हैं. इस गांव के लोग आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. 5 पांच साल पहले इस गांव में बिजली पहुंचा तो दी गई....लेकिन कुछ दिन बाद ही बिजली एसी गई कि फिर नहीं लौटी, इस गांव के लोगों ने अधिकारियों से गुहार लगाई, बिजली दफ्तर के चक्कर लगाए. लेकिन आज तक किसी ने भी इनकी गुहार नहीं सुनी. ये अपनी परेशानियों को लेकर जिला मुख्यालय तक पर प्रदर्शन किया. इधर बज इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई. तो उन्होंने गोल मोल जवाब दिया.

PEOPLE LIVING ERA OF KEROSENE LAMPS
ELECTRICITY WENT OFF
DORAM VILLAGE
ढिबरी युग में जी रहे लोग
PEOPLE LIVING ERA OF KEROSENE LAMPS

ETV Bharat Hindi Team

