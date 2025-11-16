झारखंड का ऐसा गांव- ढिबरी युग में जी रहे लोग, बिजली गई तो कभी नहीं लौटी ! - PEOPLE LIVING ERA OF KEROSENE LAMPS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 16, 2025 at 11:00 PM IST
डिबरी के उजाले में पढ़ाई करते बच्चे...झारखंड के लातेहार के डोरम गांव के हैं. इस गांव के लोग आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. 5 पांच साल पहले इस गांव में बिजली पहुंचा तो दी गई....लेकिन कुछ दिन बाद ही बिजली एसी गई कि फिर नहीं लौटी, इस गांव के लोगों ने अधिकारियों से गुहार लगाई, बिजली दफ्तर के चक्कर लगाए. लेकिन आज तक किसी ने भी इनकी गुहार नहीं सुनी. ये अपनी परेशानियों को लेकर जिला मुख्यालय तक पर प्रदर्शन किया. इधर बज इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई. तो उन्होंने गोल मोल जवाब दिया.
डिबरी के उजाले में पढ़ाई करते बच्चे...झारखंड के लातेहार के डोरम गांव के हैं. इस गांव के लोग आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. 5 पांच साल पहले इस गांव में बिजली पहुंचा तो दी गई....लेकिन कुछ दिन बाद ही बिजली एसी गई कि फिर नहीं लौटी, इस गांव के लोगों ने अधिकारियों से गुहार लगाई, बिजली दफ्तर के चक्कर लगाए. लेकिन आज तक किसी ने भी इनकी गुहार नहीं सुनी. ये अपनी परेशानियों को लेकर जिला मुख्यालय तक पर प्रदर्शन किया. इधर बज इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई. तो उन्होंने गोल मोल जवाब दिया.