नई दिल्ली: अरावली पर्वतमाला को कमजोर करने वाले हालिया सरकारी फैसले के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रों ने विरोध मार्च निकाला. जेएनयू छात्रसंघ (JNUSU) के आह्वान पर सैकड़ों छात्रों ने गंगा ढाबा से पार्थसारथी रॉक (PSR) तक विरोध मार्च निकालते हुए अरावली को बचाने की मांग की. जेएनयू परिसर अरावली पर्वतमाला में स्थित है, और पार्थसारथी रॉक (PSR) दिल्ली का सबसे ऊंचा प्राकृतिक बिंदु होने के साथ-साथ अरावली का ही हिस्सा है. JNUSU की अध्यक्ष अदिति ने कहा कि यदि यह नई परिभाषा लागू होती है तो अरावली की 90 प्रतिशत से अधिक भूमि खनन, खुदाई और रियल एस्टेट के अनियंत्रित विस्तार के लिए खोल दी जाएगी. इसका प्रभाव केवल अरावली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिमी इंडो-गंगेटिक मैदान पर गंभीर पर्यावरणीय असर पड़ेगा. छात्रों ने चेतावनी दी कि इससे तापमान में वृद्धि, मरुस्थलीकरण का खतरा, प्रदूषण में इजाफा और पारिस्थितिक असंतुलन जैसी समस्याएं और गहराएंगी. उन्होंने मांग की कि अरावली को नुकसान पहुंचाने वाले सभी फैसलों को तुरंत वापस लिया जाए.