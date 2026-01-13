ETV Bharat / Videos

Choose ETV Bharat

ओडिशा के ब्रह्मपुर के युवा फैशन डिजाइनरों ने बेकार कपड़ों का इस्तेमाल कर  पीएम मोदी की आकर्षक तस्वीर बनाई है.15 दिन की कड़ी मेहनत और हाथ की सिलाई से इस कलाकृति को इन्होंने तैयार किया है.जिसका औपचारिक अनावरण किया गया.जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी' में ये छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. इस 6 फीट के पोट्रेट को इन्होंने "फैब्रिक ऑफ रिस्पेक्ट" नाम दिया है. पीएम का पोट्रेट तैयार करने के लिए संस्थान ने छात्रों की तीन टीम बनाईं. पहली टीम ने पुराने कपड़े कलेक्ट किए. दूसरी टीम ने इन टूकड़ों को खूबसूरती से काटा और तीसरी टीम ने इसे सिलने का काम किया. इस पोट्रेट को बनाने के लिए सबसे पहले कैनवास तैयार किया. प्रधानमंत्री की तस्वीर की आउटलाइन बनाई.कपड़ों को अलग-अलग रंगों के आधार पर बांटा गया और फिर इन कपड़ों को कैनवास पर लगाकर चित्र तैयार हो गया.अब ये छात्र इस चित्र को पीएम मोदी को भेंट करना चाहते हैं.

