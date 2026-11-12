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दिल्ली के रामानुजन कॉलेज के छात्र और एबीवीपी छात्र संगठन ने किया NSUI के खिलाफ प्रदर्शन

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एबीवीपी छात्र संगठन का प्रदर्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 12, 2026 at 3:29 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में 12 नवंबर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. यह प्रदर्शन अनस खान' (Anas Khan) नामक छात्र और NSUI के खिलाफ किया जा रहा है. दरअसल छात्राओं ने बताया कि रामानुजन कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अनस खान, जो रामानुजन कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा अश्लील मैसेज ग्रुप में किए गए थे. इसके बाद आज उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इन मांगों के साथ उनके खिलाफ आज प्रदर्शन किया जा रहा है. इस दौरान बड़ी संख्या में एबीवीपी के छात्र और छात्राएं एनएसयूआई के खिलाफ नारेबाजी की है और छात्र अनस खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में 12 नवंबर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. यह प्रदर्शन अनस खान' (Anas Khan) नामक छात्र और NSUI के खिलाफ किया जा रहा है. दरअसल छात्राओं ने बताया कि रामानुजन कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अनस खान, जो रामानुजन कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा अश्लील मैसेज ग्रुप में किए गए थे. इसके बाद आज उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इन मांगों के साथ उनके खिलाफ आज प्रदर्शन किया जा रहा है. इस दौरान बड़ी संख्या में एबीवीपी के छात्र और छात्राएं एनएसयूआई के खिलाफ नारेबाजी की है और छात्र अनस खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

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एबीवीपी छात्र संगठन
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