नई दिल्ली: छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित दिल्ली सरकार के गणतंत्र दिवस समारोह में रविवार को कई सरकारी स्कूलों के बच्चे शामिल हुए. इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. मौके पर सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं, जिन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित किया. साथ ही उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया. आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं की छात्रा लावन्या शर्मा ने बताया कि उन्होंने वंदे मातरम् की थीम पर ग्रुप डांस में हिस्सा लिया. इसके लिए 15-20 दिन तक स्कूल में प्रैक्टिस कराई गई थी. सीएम के सामने प्रस्तुति देने का मौका मिला इससे मैं बहुत खुश हूं. वहीं छात्रा अक्षिता पराशर ने बताया कि मुझे तिरंगे के कलर के अनुसार ग्रुप डांस में ट्राई कलर परफॉर्मेंस देने का मौका मिला. इसमें हमने भारतीय नृत्य की आठ क्लासिकल फॉर्म की प्रस्तुति दी.