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थाईलैंड के स्कूल में छात्र ने की गोलीबारी, 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल - THAILAND SCHOOL SHOOTING

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थाईलैंड के स्कूल में गोलीबारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 8:32 PM IST

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शुक्रवार को थाईलैंड के नोंथाबुरी प्रांत में एक स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई है.जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई.जबकि कई लोग घायल हो गए.हमला करने वाला एक छात्र था.‘रॉयल थाई पुलिस’ ने इस वारदात की पुष्टि करते हुए बताया कि ये गोलीबारी बैंकॉक के उत्तर-पश्चिम में स्थित नोंथाबुरी प्रांत के ‘देबसिरिन नोंथाबुरी स्कूल’ में हुई.घटना के बाद थाई पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की.थाईलैंड में इस साल फरवरी में भी इस तरह की वारदात हुई थी.जब एक 17 साल के युवक ने पुलिस से बंदूक चुराई और दक्षिणी थाईलैंड के एक पब्लिक स्कूल में गोलीबारी की थी.युवक ने कुछ समय के लिए लोगों को बंधक भी बना लिया था.इस वारदात में एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि दो लोग घायल हो गए थे.

शुक्रवार को थाईलैंड के नोंथाबुरी प्रांत में एक स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई है.जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई.जबकि कई लोग घायल हो गए.हमला करने वाला एक छात्र था.‘रॉयल थाई पुलिस’ ने इस वारदात की पुष्टि करते हुए बताया कि ये गोलीबारी बैंकॉक के उत्तर-पश्चिम में स्थित नोंथाबुरी प्रांत के ‘देबसिरिन नोंथाबुरी स्कूल’ में हुई.घटना के बाद थाई पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की.थाईलैंड में इस साल फरवरी में भी इस तरह की वारदात हुई थी.जब एक 17 साल के युवक ने पुलिस से बंदूक चुराई और दक्षिणी थाईलैंड के एक पब्लिक स्कूल में गोलीबारी की थी.युवक ने कुछ समय के लिए लोगों को बंधक भी बना लिया था.इस वारदात में एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि दो लोग घायल हो गए थे.

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