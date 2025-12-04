रूस के राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत, पीएम मोदी ने लगाया गले, दोनों नेताओं के बीच दिखी स्ट्रॉंग बॉंडिंग - PUTIN IN INDIA
Published : December 4, 2025 at 11:04 PM IST
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं. उनका विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा. पीएम मोदी ने खुद उनका स्वागत किया. दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, एक दूसरे को गले लगाया और गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया. एयरपोर्ट पर औपचारिक वेलकम के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही गाड़ी में एयरपोर्ट से रवाना हुए और पीएमओ पहुंचे.
पीएम मोदी ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की. जिसमें दोनों नेताओं के बीच स्ट्रॉंग बॉन्डिंग दिखी. पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा-अपने दोस्त का स्वागत कर बहुत खुशी हो रही है.
इधर पुतिन के दिल्ली पहुंचने रूसी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, इसमें उन्होंने लिखा- पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया.
रूस राष्ट्रपति पुतिन 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. इस दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं. जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद शामिल है.पुतिन का ये भारत दौरा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार हो रहा है...इससे पहले वो 6 दिसंबर 2021 को भारत आए थे.
