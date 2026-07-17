अमेरिका में स्टूडेंट वीजा पर सख्ती, सिर्फ 4 साल रहने की पाबंदी, भारतीयों पर पड़ेगा असर - US VISA RULES
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Published : July 17, 2026 at 9:37 PM IST
अमेरिका ने गुरुवार को विदेशी स्टूडेंट्स, एक्सचेंज विजिटर्स और पत्रकारों के लिए वीजा के नियमों को और कड़ा कर दिया. इससे वह पुराना सिस्टम खत्म हो गया जिसके तहत वे बिना सरकारी निगरानी के अनिश्चित समय तक देश में रह सकते थे. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने यहां एक बयान में कहा कि नए रेगुलेशन में एफ, जे, और आई क्लासिफिकेशन वाले नॉन-इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स के लिए एडमिशन का एक तय समय तय किया गया है. एफ कैटेगरी के वीजा स्टूडेंट्स के लिए है, जे कैटेगरी के वीजा एक्सचेंज विजिटर्स के लिए है और आई कैटेगरी के वीजा जर्नलिस्ट्स के लिए है. डीएएचएस ने एक बयान में कहा कि नॉन-इमिग्रेंट स्टूडेंट्स (F वीजा) और एक्सचेंज विजिटर्स (J वीजा) को उनके खास प्रोग्राम की अवधि के लिए एडमिशन दिया जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा चार साल से अधिक नहीं होगा. डीएचएस सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने यहां एक बयान में कहा, 'दशकों से विदेशी स्टूडेंट्स को अमेरिका में अनिश्चित काल के लिए एडमिशन दिया जाता रहा है. इससे हजारों लोग अमेरिका छोड़ने से बचने के लिए लगातार कोर्स में एनरोल करके हमारे इमिग्रेशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.'
अमेरिका ने गुरुवार को विदेशी स्टूडेंट्स, एक्सचेंज विजिटर्स और पत्रकारों के लिए वीजा के नियमों को और कड़ा कर दिया. इससे वह पुराना सिस्टम खत्म हो गया जिसके तहत वे बिना सरकारी निगरानी के अनिश्चित समय तक देश में रह सकते थे. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने यहां एक बयान में कहा कि नए रेगुलेशन में एफ, जे, और आई क्लासिफिकेशन वाले नॉन-इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स के लिए एडमिशन का एक तय समय तय किया गया है. एफ कैटेगरी के वीजा स्टूडेंट्स के लिए है, जे कैटेगरी के वीजा एक्सचेंज विजिटर्स के लिए है और आई कैटेगरी के वीजा जर्नलिस्ट्स के लिए है. डीएएचएस ने एक बयान में कहा कि नॉन-इमिग्रेंट स्टूडेंट्स (F वीजा) और एक्सचेंज विजिटर्स (J वीजा) को उनके खास प्रोग्राम की अवधि के लिए एडमिशन दिया जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा चार साल से अधिक नहीं होगा. डीएचएस सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने यहां एक बयान में कहा, 'दशकों से विदेशी स्टूडेंट्स को अमेरिका में अनिश्चित काल के लिए एडमिशन दिया जाता रहा है. इससे हजारों लोग अमेरिका छोड़ने से बचने के लिए लगातार कोर्स में एनरोल करके हमारे इमिग्रेशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.'