ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य पर बड़ा समझौता! क्या अमेरिका हटाएगा नाकेबंदी? - CRUDE OIL PRICES
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Published : August 5, 2026 at 10:12 PM IST
ईरान और ओमान के बीच दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को फिर से खोलने को लेकर बड़े समझौते की उम्मीद है. प्रस्ताव के मुताबिक, जहाज फारस की खाड़ी में ईरान के नियंत्रण वाले समुद्री मार्ग से प्रवेश करेंगे और ओमान के रास्ते बाहर निकलेंगे. हालांकि, पेंच इस बात पर फंसा है कि ईरान इस मार्ग पर ज्यादा नियंत्रण और जहाजों से 'टोल' वसूलने की मांग कर रहा है, जिसका अमेरिका ने कड़ा विरोध किया है.
इस बीच अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कोई समझौता हो सकता है. युद्ध से पहले यहां से दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस गुजरता था. ऐसे में इसके दोबारा खुलने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है.
ईरान और ओमान के बीच दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को फिर से खोलने को लेकर बड़े समझौते की उम्मीद है. प्रस्ताव के मुताबिक, जहाज फारस की खाड़ी में ईरान के नियंत्रण वाले समुद्री मार्ग से प्रवेश करेंगे और ओमान के रास्ते बाहर निकलेंगे. हालांकि, पेंच इस बात पर फंसा है कि ईरान इस मार्ग पर ज्यादा नियंत्रण और जहाजों से 'टोल' वसूलने की मांग कर रहा है, जिसका अमेरिका ने कड़ा विरोध किया है.
इस बीच अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कोई समझौता हो सकता है. युद्ध से पहले यहां से दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस गुजरता था. ऐसे में इसके दोबारा खुलने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है.