ETV Bharat / Videos

ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य पर बड़ा समझौता! क्या अमेरिका हटाएगा नाकेबंदी? - CRUDE OIL PRICES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
क्या अमेरिका हटाएगा नाकेबंदी? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 10:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ईरान और ओमान के बीच दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को फिर से खोलने को लेकर बड़े समझौते की उम्मीद है. प्रस्ताव के मुताबिक, जहाज फारस की खाड़ी में ईरान के नियंत्रण वाले समुद्री मार्ग से प्रवेश करेंगे और ओमान के रास्ते बाहर निकलेंगे. हालांकि, पेंच इस बात पर फंसा है कि ईरान इस मार्ग पर ज्यादा नियंत्रण और जहाजों से 'टोल' वसूलने की मांग कर रहा है, जिसका अमेरिका ने कड़ा विरोध किया है.

इस बीच अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कोई समझौता हो सकता है. युद्ध से पहले यहां से दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस गुजरता था. ऐसे में इसके दोबारा खुलने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है.

ईरान और ओमान के बीच दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को फिर से खोलने को लेकर बड़े समझौते की उम्मीद है. प्रस्ताव के मुताबिक, जहाज फारस की खाड़ी में ईरान के नियंत्रण वाले समुद्री मार्ग से प्रवेश करेंगे और ओमान के रास्ते बाहर निकलेंगे. हालांकि, पेंच इस बात पर फंसा है कि ईरान इस मार्ग पर ज्यादा नियंत्रण और जहाजों से 'टोल' वसूलने की मांग कर रहा है, जिसका अमेरिका ने कड़ा विरोध किया है.

इस बीच अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कोई समझौता हो सकता है. युद्ध से पहले यहां से दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस गुजरता था. ऐसे में इसके दोबारा खुलने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

IRAN OMAN DEAL
US IRAN RELATIONS
SCOTT BESSENT
CRUDE OIL PRICES
STRAIT OF HORMUZ

संबंधित ख़बरें

दिल्ली में शिखर सम्मेलन से पहले जयपुर में होगा 'महामंथन'

दिल्ली में शिखर सम्मेलन से पहले जयपुर में होगा 'महामंथन', दुनिया भर के दिग्गज तय करेंगे आर्थिक रणनीति!

August 5, 2026 at 10:10 PM IST
पैरा एथलीट दिलीप गावित का बड़ा ऐलान

CWG में गोल्ड जीतने वाले पैरा एथलीट दिलीप गावित का बड़ा ऐलान, अब 100m और 400m में बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड!

August 5, 2026 at 10:10 PM IST
उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार

उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार, देहरादून में स्कूल बंद; मध्यमहेश्वर यात्रा और कॉर्बेट सफारी ठप

August 5, 2026 at 10:09 PM IST
स्टूडेंट प्रोटेस्ट मामलों पर SC ने कहा

स्टूडेंट प्रोटेस्ट मामलों पर SC ने कहा, युवाओं की बात सुनिए, उन्हें सलाह और काउंसलिंग की जरूरत है

August 5, 2026 at 10:02 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.