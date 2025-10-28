अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA - KARNAL YOUTH DEPORTED FROM US
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 28, 2025 at 3:20 PM IST
अमेरिका से 50 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है. इनमें से हरियाणा के करनाल के 16 युवक भी शामिल हैं. करनाल के सगोही गांव के रहने वाले रजत पाल भी उनमें से एक है. डिपोर्ट होने के बाद रविवार देर शाम रजत अपने गांव वापस पहुंचे. उन्होंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई है. रजत के परिवार ने दुकान बेची, प्लॉट बेचा और लाखों रुपए खर्च करके रजत को अमेरिका भेजा था. बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका का रुख करने वाले करनाल के रजतपाल अब खाली हाथ लौटे हैं. रजत ने बताया कि वे बीते साल 26 मई 2024 को अमेरिका के लिए अपने घर से निकला था ताकि अपने और परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके.
अमेरिका से 50 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है. इनमें से हरियाणा के करनाल के 16 युवक भी शामिल हैं. करनाल के सगोही गांव के रहने वाले रजत पाल भी उनमें से एक है. डिपोर्ट होने के बाद रविवार देर शाम रजत अपने गांव वापस पहुंचे. उन्होंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई है. रजत के परिवार ने दुकान बेची, प्लॉट बेचा और लाखों रुपए खर्च करके रजत को अमेरिका भेजा था. बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका का रुख करने वाले करनाल के रजतपाल अब खाली हाथ लौटे हैं. रजत ने बताया कि वे बीते साल 26 मई 2024 को अमेरिका के लिए अपने घर से निकला था ताकि अपने और परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके.