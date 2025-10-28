ETV Bharat / Videos

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA - KARNAL YOUTH DEPORTED FROM US

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 3:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका से 50 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है. इनमें से हरियाणा के करनाल के 16 युवक भी शामिल हैं. करनाल के सगोही गांव के रहने वाले रजत पाल भी उनमें से एक है. डिपोर्ट होने के बाद रविवार देर शाम रजत अपने गांव वापस पहुंचे. उन्होंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई है. रजत के परिवार ने दुकान बेची, प्लॉट बेचा और लाखों रुपए खर्च करके रजत को अमेरिका भेजा था. बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका का रुख करने वाले करनाल के रजतपाल अब खाली हाथ लौटे हैं. रजत ने बताया कि वे बीते साल 26 मई 2024 को अमेरिका के लिए अपने घर से निकला था ताकि अपने और परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके. 

अमेरिका से 50 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है. इनमें से हरियाणा के करनाल के 16 युवक भी शामिल हैं. करनाल के सगोही गांव के रहने वाले रजत पाल भी उनमें से एक है. डिपोर्ट होने के बाद रविवार देर शाम रजत अपने गांव वापस पहुंचे. उन्होंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई है. रजत के परिवार ने दुकान बेची, प्लॉट बेचा और लाखों रुपए खर्च करके रजत को अमेरिका भेजा था. बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका का रुख करने वाले करनाल के रजतपाल अब खाली हाथ लौटे हैं. रजत ने बताया कि वे बीते साल 26 मई 2024 को अमेरिका के लिए अपने घर से निकला था ताकि अपने और परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके. 

For All Latest Updates

TAGGED:

KARNAL YOUTH DEPORTED FROM US
अमेरिका से वापस भेजे गए युवक
अमेरिका में अवैध प्रवासी मामला
AMERICAN DREAM SCATTERED
KARNAL YOUTH DEPORTED FROM US

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

unique wedding

उत्तराखंड की अनोखी शादी, जहां दुल्हन लेकर जाती हैं बारात, दूल्हे के घर होती हैं शादी की रस्में

October 27, 2025 at 11:00 PM IST
लोगों को लुभा रहे 21-31 इंच के घोड़े

पुष्कर मेले में छोटे नस्ल के घोड़ों का जलवा, मेले में आए लोगों को लुभा रहे 21-31 इंच के घोड़े

October 27, 2025 at 10:41 PM IST
Kangana apologizes

कंगना ने बठिंडा कोर्ट में मांगी माफी, किसान आंदोलन के ट्वीट पर जताया खेद, बताया राजनीतिक साजिश

October 27, 2025 at 9:53 PM IST
Drone didi

बनारस की महिला का घूंघट से निकलकर 'ड्रोन दीदी' बनने का सफर, किसानों की मददगार, महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा

October 27, 2025 at 9:33 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.