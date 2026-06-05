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आंधी-बारिश से देशभर में तबाही, 11 राज्यों में पेड़ उखड़े, उड़ानें प्रभावित; केरल में मानसून का असर तेज - WEATHER UPDATE

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Storm and rain havoc in 11 states of India (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 7:00 PM IST

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देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और बिहार समेत 11 राज्यों में तेज हवाओं और बारिश से भारी नुकसान हुआ. भोपाल में 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी में 80 से अधिक पेड़ गिर गए, जबकि नोएडा में करीब 400 पेड़ उखड़ गए. दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में खराब मौसम के कारण कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा. हरियाणा के फरीदाबाद में क्रेन गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से मां-बेटी की जान चली गई. इस बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल पहुंच चुका है और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 27 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है.

देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और बिहार समेत 11 राज्यों में तेज हवाओं और बारिश से भारी नुकसान हुआ. भोपाल में 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी में 80 से अधिक पेड़ गिर गए, जबकि नोएडा में करीब 400 पेड़ उखड़ गए. दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में खराब मौसम के कारण कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा. हरियाणा के फरीदाबाद में क्रेन गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से मां-बेटी की जान चली गई. इस बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल पहुंच चुका है और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 27 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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