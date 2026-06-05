देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और बिहार समेत 11 राज्यों में तेज हवाओं और बारिश से भारी नुकसान हुआ. भोपाल में 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी में 80 से अधिक पेड़ गिर गए, जबकि नोएडा में करीब 400 पेड़ उखड़ गए. दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में खराब मौसम के कारण कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा. हरियाणा के फरीदाबाद में क्रेन गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से मां-बेटी की जान चली गई. इस बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल पहुंच चुका है और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 27 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है.