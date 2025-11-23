ETV Bharat / Videos

बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, दक्षिण के राज्यों में बारिश का अलर्ट

Published : November 23, 2025 at 10:33 PM IST

तमिलनाड़ु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश की वजह से मणिमुथर झरना उफान पर है. जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहां पर्यटकों के आने पर बैन लगा दिया है. वहीं प्रदेश में भारी की वजह से नदी नाले उफान पर हैं. जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. कई जगहों सड़कों पर पानी भर गया. गाड़ियां रेंग-रेंग कर चल रही थी. मौसम विभाग ने रविवार को  तेनकासी, कन्याकुमारी सहित कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया था.  

मौसम विभाग ने 24 नवंबर, सोमवार को भी कई जिलों में बारिश की आशंका जताई है. साथ ही मछुआरों को गहरे समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी है. मौसम विभाग के मुताबिक मलक्का स्ट्रेट और उससे सटे साउथ अंडमान सागर के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया बना है. जो अगले  48 घंटों में साउथ-ईस्ट बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल सकता है. तमिलनाडु सहति दक्षिण के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है.

इस बीच लगातार भारी बारिश की वजह से नागपट्टिनम जिले में  एक ग्रुप हाउस की छत गिर गई. जिससे दो लोग घायल हो गए. मौसम विभाग ने नदियों के किनारे के इलाकों में लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है.

TAMILNADU RAIN
STORM BREWING IN THE BAY OF BENGAL
BAY OF BENGAL
साइक्लोन
STORM BREWING IN THE BAY OF BENGAL

ETV Bharat Hindi Team

