इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को एक बेहद उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र के बाद लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए. हाल की तेजी के बाद बैंक और वित्तीय शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार नुकसान में रहा. भू-राजनीतिक तनाव कम होने के बाद बुधवार को ये दोनों प्रमुख सूचकांक 1.5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गए थे. शुरुआती बढ़त गंवाते हुए, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 122 अंक लुढ़ककर 77,988 पर जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 34 अंक गिरकर 24,196 पर बंद हुआ.

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में एचडीएफसी बैंक, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा लुढ़के। जबकि ट्रेंट लिमिटेड, इटरनल लिमिटेड, अडाणी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंफोसिस के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े.

क्षेत्रीय स्तर पर प्राइवेट सेक्टर बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, ऑटो, टेलीकॉम और एनर्जी शेयरों ने बाजार को नीचे खींचा, जबकि मेटल्स, कैपिटल गुड्स, आईटी, पावर, रियलिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों ने बाजार की तेजी को आगे बढ़ाया