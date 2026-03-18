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शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 633 अंक चढ़ा - STOCK MARKET RISES

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शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 8:55 PM IST

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इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, बुधवार को लगभग एक प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए. ये उनकी बढ़त का लगातार तीसरा कारोबारी सत्र रहा. कच्चे तेल के दाम में हल्की नरमी और दुनिया के दूसरे प्रमुख बाजारों में मजबूत रुख से बाजार में तेजी रही. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.10 प्रतिशत टूटकर 103.3 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. इस बीच, आईटी शेयरों में आई जोरदार तेजी ने घरेलू बाजारों में निवेशकों के मनोबल को और मजबूत किया. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 633 अंक उछलकर लगभग 76,704 पर, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 196 अंक चढ़कर 23,777 पर बंद हुआ. सेंसेक्स में शामिल शेयरों में, इटरनल लिमिटेड, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक सबसे ज्यादा चढ़े। जबकि एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी के शेयर सबसे ज्यादा लुढ़के.

इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, बुधवार को लगभग एक प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए. ये उनकी बढ़त का लगातार तीसरा कारोबारी सत्र रहा. कच्चे तेल के दाम में हल्की नरमी और दुनिया के दूसरे प्रमुख बाजारों में मजबूत रुख से बाजार में तेजी रही. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.10 प्रतिशत टूटकर 103.3 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. इस बीच, आईटी शेयरों में आई जोरदार तेजी ने घरेलू बाजारों में निवेशकों के मनोबल को और मजबूत किया. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 633 अंक उछलकर लगभग 76,704 पर, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 196 अंक चढ़कर 23,777 पर बंद हुआ. सेंसेक्स में शामिल शेयरों में, इटरनल लिमिटेड, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक सबसे ज्यादा चढ़े। जबकि एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी के शेयर सबसे ज्यादा लुढ़के.

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