टेरिफ पर अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 480 अंक चढ़ा - STOCK MARKET RISES
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 23, 2026 at 8:15 PM IST
अमेरिका में व्यापक शुल्क आदेश रद्द होने से उपजी सकारात्मक धारणा के बीच सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वाहन और वित्तीय शेयरों में खरीदारी से घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखी गई. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स करीब 480 अंक चढ़कर 83 हजार 294 पर जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 141 अंक बढ़कर 25 हजार 713 पर बंद हुआ. सेंसेक्स बाजार में अडाणी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा बढ़े जबकि इंफोसिस, टेक महिंद्रा, ट्रेंट लिमिटेड, एचसीएल टेक और बजाज फिनसर्व सबसे ज्यादा गिरे. क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा, बिजली, ऑटो, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एफएमसीजी और तेल एवं गैस शेयरों ने बाजार की गति को बनाए रखा जबकि आईटी और धातु शेयरों में सुस्ती बनी रही. एशियाई बाजारों में हॉन्गकॉन्ग का हैंग सेंग और दक्षिण कोरिया का कोस्पी बढ़त के साथ बंद हुए.वहीं जापान और चीन के बाजार छुट्टी के कारण बंद रहे. यूरोपीय बाजारों में सोमवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला जबकि अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए. विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 934 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर बेचे.
अमेरिका में व्यापक शुल्क आदेश रद्द होने से उपजी सकारात्मक धारणा के बीच सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वाहन और वित्तीय शेयरों में खरीदारी से घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखी गई. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स करीब 480 अंक चढ़कर 83 हजार 294 पर जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 141 अंक बढ़कर 25 हजार 713 पर बंद हुआ. सेंसेक्स बाजार में अडाणी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा बढ़े जबकि इंफोसिस, टेक महिंद्रा, ट्रेंट लिमिटेड, एचसीएल टेक और बजाज फिनसर्व सबसे ज्यादा गिरे. क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा, बिजली, ऑटो, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एफएमसीजी और तेल एवं गैस शेयरों ने बाजार की गति को बनाए रखा जबकि आईटी और धातु शेयरों में सुस्ती बनी रही. एशियाई बाजारों में हॉन्गकॉन्ग का हैंग सेंग और दक्षिण कोरिया का कोस्पी बढ़त के साथ बंद हुए.वहीं जापान और चीन के बाजार छुट्टी के कारण बंद रहे. यूरोपीय बाजारों में सोमवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला जबकि अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए. विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 934 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर बेचे.