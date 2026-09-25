कमजोर शुरुआत के बाद शेयर बाजार की रिकवरी, सेंसेक्स 111 अंक उछला, निफ्टी 23,100 के करीब

भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. गुरुवार की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार गिरावट के साथ खुला, लेकिन घरेलू निवेशकों की खरीदारी के चलते इसमें जल्द ही रिकवरी आई. शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 111 अंक बढ़कर 73 हजार 691.72 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंकों की बढ़त के साथ 23 हजार 99.55 के आसपास कारोबार करता दिखा.

बाजार को संभालने में आज बैंकिंग, ऑटो, मेटल और रियल एस्टेट सेक्टर के शेयरों ने अहम भूमिका निभाई. इनमें खरीदारी बढ़ने से बाजार को सहारा मिला. दूसरी तरफ, आईटी सेक्टर आज सबसे बड़ा गिरावट वाला सेक्टर साबित हुआ.

बाजार के जानकारों के अनुसार, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक परिस्थितियां अब भी भारतीय बाजार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल 105.56 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी क्रूड 93.08 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है.

बाजार के जानकार बताते हैं कि भारतीय बाजार गुरुवार की बड़ी गिरावट के बाद खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है. घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी बाजार को नीचे जाने से रोक रही है. लेकिन जब तक विदेशी निवेशकों की बिकवाली कम नहीं होती, तब तक किसी भी तेजी को स्थायी सुधार मानना जल्दबाजी होगी.