बंगाल की खाड़ी में हलचल, दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी

दक्षिणी भारत में अगले दो दिनों में तेज बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज और कल केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. 23 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में भी भारी बारिश होने की संभावना है. 24 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है. कई इलाकों में बारिश के साथ गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कना और तेज हवा चल सकती है, जिससे लोकल रुकावट का खतरा बढ़ जाएगा. साथ ही, विभाग ने अंडमान सागर के ऊपर एक मौसम सिस्टम बनने की भी चेतावनी दी है, जो एक साइक्लोनिक तूफान में बदल सकता है. मौसम मॉडल बताते हैं कि यह सिस्टम 27 और 28 अक्टूबर के आसपास तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर असर डाल सकता है.मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में जाने से पहले मौसम की ऑफिशियल चेतावनियों और सुरक्षा सलाह का पालन करें. जहां तक बात उत्तर भारत की है तो यहां 24 अक्टूबर के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर होने की आशंका है. इस सिस्टम से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है, जिसका असर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तक भी हो सकता है.