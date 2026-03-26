नई दिल्ली: दिल्ली को धूल मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम दिल्ली के साउथ ज़ोन द्वारा आज वसंत विहार में एक विशेष वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, बच्चों और सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया… इस कार्यक्रम में एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया. वसंत विहार के डीडीए डिस्ट्रिक्ट पार्क से शुरू हुई यह वॉकाथॉन एमसीडी नर्सरी तक निकाली गई…"डस्ट फ्री दिल्ली" थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता और प्रदूषण के प्रति जागरूक करना था. इस वॉकाथॉन में आम नागरिकों के साथ-साथ सफाई कर्मचारी, बच्चे और सामाजिक संगठन भी बड़ी संख्या में शामिल हुए. कार्यक्रम में एमसीडी के कमिश्नर संजीव खिरवार और साउथ ज़ोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार भी मौजूद रहे… उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली को साफ और धूल मुक्त बनाना सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हर नागरिक का दायित्व है.