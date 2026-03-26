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धूल मुक्त दिल्ली की ओर कदम, वसंत विहार में MCD ने किया वॉकाथॉन का आयोजन - MCD WALKATHON IN VASANT VIHAR

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वसंत विहार में MCD का वॉकाथॉन सफल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 26, 2026 at 2:12 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली को धूल मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम दिल्ली के साउथ ज़ोन द्वारा आज वसंत विहार में एक विशेष वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, बच्चों और सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया… इस कार्यक्रम में एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया. वसंत विहार के डीडीए डिस्ट्रिक्ट पार्क से शुरू हुई यह वॉकाथॉन एमसीडी नर्सरी तक निकाली गई…"डस्ट फ्री दिल्ली" थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता और प्रदूषण के प्रति जागरूक करना था. इस वॉकाथॉन में आम नागरिकों के साथ-साथ सफाई कर्मचारी, बच्चे और सामाजिक संगठन भी बड़ी संख्या में शामिल हुए. कार्यक्रम में एमसीडी के कमिश्नर संजीव खिरवार और साउथ ज़ोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार भी मौजूद रहे… उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली को साफ और धूल मुक्त बनाना सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हर नागरिक का दायित्व है.

नई दिल्ली: दिल्ली को धूल मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम दिल्ली के साउथ ज़ोन द्वारा आज वसंत विहार में एक विशेष वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, बच्चों और सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया… इस कार्यक्रम में एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया. वसंत विहार के डीडीए डिस्ट्रिक्ट पार्क से शुरू हुई यह वॉकाथॉन एमसीडी नर्सरी तक निकाली गई…"डस्ट फ्री दिल्ली" थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता और प्रदूषण के प्रति जागरूक करना था. इस वॉकाथॉन में आम नागरिकों के साथ-साथ सफाई कर्मचारी, बच्चे और सामाजिक संगठन भी बड़ी संख्या में शामिल हुए. कार्यक्रम में एमसीडी के कमिश्नर संजीव खिरवार और साउथ ज़ोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार भी मौजूद रहे… उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली को साफ और धूल मुक्त बनाना सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हर नागरिक का दायित्व है.

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