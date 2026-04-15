Himachal Day 2026: किन्नौर में राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कर रहे अध्यक्षता - HIMACHAL DAY PROGRAM IN KINNAUR
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 11:14 AM IST|
Updated : April 15, 2026 at 1:16 PM IST
हिमाचल प्रदेश आज 15 अप्रैल 2026 को अपना 79वां हिमाचल दिवस मना रहा है. आज (बुधवार, 15 अप्रैल को) हिमाचल का एक बड़ा पर्व है. वर्ष 1948 में 15 अप्रैल के ही दिन हिमाचल का गठन हुआ था. राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम जिला किन्नौर के रिकांगपिओ स्थित मिनी स्टेडियम में हो रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं. सीएम सुक्खू हिमाचल दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए भी कोई ऐलान कर सकते हैं. कर्मचारी वर्ग उम्मीद कर रहा है कि हिमाचल दिवस के अवसर पर DA की कम से कम एक किस्त (3फीसदी ही सही) मिल जाए.
हिमाचल प्रदेश आज 15 अप्रैल 2026 को अपना 79वां हिमाचल दिवस मना रहा है. आज (बुधवार, 15 अप्रैल को) हिमाचल का एक बड़ा पर्व है. वर्ष 1948 में 15 अप्रैल के ही दिन हिमाचल का गठन हुआ था. राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम जिला किन्नौर के रिकांगपिओ स्थित मिनी स्टेडियम में हो रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं. सीएम सुक्खू हिमाचल दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए भी कोई ऐलान कर सकते हैं. कर्मचारी वर्ग उम्मीद कर रहा है कि हिमाचल दिवस के अवसर पर DA की कम से कम एक किस्त (3फीसदी ही सही) मिल जाए.