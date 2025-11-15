झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर रांची की मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. अलग राज्य के रूप में झारखंड के 25 साल होने पर पूरे राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. मोरहाबादी में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान मोरहाबादी मैदान में झारखंड की संस्कृति, कला, इतिहास और विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक भव्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी. इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान झारखंड की लोक कला की प्रस्तुतियां भी होंगी. बड़ी संख्या में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है. मोरहाबादी मैदान को झारखंड थीम पर सजाया गया है, जहां एक मंच पर राज्य की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा.