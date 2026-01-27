रांचीः राज्य में काफी जद्दोजहद के बाद नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो रही है. राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी इसकी औपचारिक घोषणा कर रही हैं. चुनाव की घोषणा होते ही निर्वाचन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिसके तहत आज से शहरी निकाय क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है जो शहरी क्षेत्र के नगर निकायों में लागू होगा. इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होंगे. बैलेट पेपर दो रंगों में होगा. महापौर के लिए पिंक और पार्षद के लिए उजले रंग का बैलेट पेपर होगा. आपको बता दें कि वर्तमान समय में राज्य में नगर निकायों की कुल संख्या 48 है, जहां बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होंगे. इन नगर निकायों में 13 ऐसे हैं जहां 2020 से ही चुनाव लंबित हैं जबकि रांची सहित शेष अन्य नगर निगम एवं निकायों में 2022 से चुनाव लंबित है.