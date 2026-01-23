प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को NDA के मिशन दक्षिण का आगाज केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से एक जनसभा को संबोधित करते हुए किया. उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी का सत्ता में आना एक शहर से शुरू हुआ था केरल में भी ऐसा ही होगा. उन्होंने तिरुवंतपुरम को देश के सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक बनाने का वादा किया.पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए कहा कि केरल को एलडीएफ और यूडीएफ के शासन से निजात दिलानी है. बीजेपी के तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी की ये पहली यात्रा है. उन्होंने ने थंपानूर ओवरब्रिज से पुथारिकंदम मैदान तक एक विशाल रोड शो किया. सड़क के दोनों तरफ मौजूद हजारों लोगों का अभिवादन किया. पीएम मोदी ने केरल के लोगों को करोड़ों को विकास परियोजनाओं की सौगात दी. साथ ही तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और एक त्रिशूर-गुरुवायूर यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण राशि और क्रेडिट कार्ड बांटे.