भारत करेगा शुरूआती महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के एक फैसले से श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है. महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी छीनने से श्रीलंका को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 188.95 करोड़) का नुकसान हो सकता है. ICC ने मंगलवार को ऐलान किया कि महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी अब भारत करेगा. जो 14 से 28 फरवरी 2027 तक मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे. इस एक फैसले से श्रीलंका को बड़ा आर्थिक झटका लगा. क्योंकि श्रीलंका को उम्मीद थी कि वो इस टूर्नामेंट से टूरिज्म, कमर्शियल एक्टिविटी और ग्लोबल एक्सपोजर के जरिए अच्छी कमाई होगी. टूर्नामेंट में दुनिया की छह प्रमुख महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका हिस्सा लेंगी. इन टीम का चयन छह जुलाई की आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर किया गया है.