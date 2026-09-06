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SRCC शताब्दी समारोह: पीएम मोदी ने विकास के विरोधियों पर बोला हमला, कहा- 'नाराज फूफा' हर काम में डालते हैं अड़ंगा

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पीएम मोदी ने विकास के विरोधियों पर बोला हमला (Etv Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2026 at 1:40 PM IST

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पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में विरोधियों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारत के तेज विकास की आलोचना करने के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया. पीएम मोदी ने साल 2013 के आसपास की स्थिति का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. पीएम ने 2013 के अपने SRCC दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष में होते हुए भी उन्होंने उस वक्त की सरकार की आलोचना नहीं की. पीएम मोदी ने सरकार के काम में अड़ंगा डालने वालों को भी निशाने पर लिया और उन्हें नाराज फूफा बताया.  

SRCC से पीएम ने  देश को भरोसा दिलाया कि भारत कृषि एक्सपोर्ट में सुपर पावर होगा और आने वाले समय में इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा. पीएम ने कहा कि उन्हें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है और इसे भरोसे के दम पर वो विकसित भारत की बात भी करते हैं.  

पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में विरोधियों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारत के तेज विकास की आलोचना करने के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया. पीएम मोदी ने साल 2013 के आसपास की स्थिति का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. पीएम ने 2013 के अपने SRCC दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष में होते हुए भी उन्होंने उस वक्त की सरकार की आलोचना नहीं की. पीएम मोदी ने सरकार के काम में अड़ंगा डालने वालों को भी निशाने पर लिया और उन्हें नाराज फूफा बताया.  

SRCC से पीएम ने  देश को भरोसा दिलाया कि भारत कृषि एक्सपोर्ट में सुपर पावर होगा और आने वाले समय में इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा. पीएम ने कहा कि उन्हें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है और इसे भरोसे के दम पर वो विकसित भारत की बात भी करते हैं.  

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