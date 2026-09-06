मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब का कहर, 12 लोगों की मौत, कई लोगों का इलाज जारी

मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला, अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है. कई लोगों की अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इधर, जहरीली शराब से मौत मामले में सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश पर 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और 1 अधिकारी को मुख्यालय अटैच किया गया है. लगातार मौतों के बाद कांग्रेस ने सागर-कानपुर मार्ग जाम कर दिया और शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह, पूर्व मंत्री हर्ष यादव, बंडा के पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी प्रदर्शन में शामिल हुए. इस घटना से प्रभावित लोगों में ग्राम पाटन, नौराज, डिलौना, बमूरा, हिनौती, गूगराखुर्द सहित क्षेत्र के अन्य गांवों में भी मौतों और लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है.