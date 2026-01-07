जबलपुर में बेलगाम SUV ने बाइक सवार को उड़ाया, एमपीईबी-शक्ति नगर रोड का खौफनाक वीडियो - SPEEDING SUV RAMS BIKERS
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 9:44 AM IST
जबलपुर :गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तीन दिन पहले हुए एक भीषण दुर्घटना पर पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आई है. देर रात नशे में धुत एसयूवी सवार चालक ने तेज रफ्तार में बाइक सवार को टक्कर मार दी थी. ये टक्कर इतनी जोरदार थी की बाइक सवार कई फीट दूर जाकर गिरा था और एसयूवी भी पलट गई थी. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो सर्कुलेट हुआ था, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कार सवार शक्ति नगर चढ़ाई पर बेहद तेज गति से आता है और रॉन्ग साइड पर जाकर बाइक सवार को सीधी टक्कर मार देता है. यह हादसा एमपीईबी शक्ति भवन से शक्ति नगर जाने वाली सड़क का है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्घटना में शामिल कार बिना नंबर की थी और चालक शराब के नशे में था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है और कार मालिक और चालक की तलाश शुरू कर दी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया, " एक्सीडेंट का वीडियो है, वो थाना गोरखपुर क्षेत्र का है जिसमें कार चालक शराब पीकर तेजी से लापरवाही पूरक वाहन चलाते हुऐ मोटरसाइकिल चालक को ठोकर मार देता है. मोटरसाइकिल चालक का नाम चंद्रशेखर है जिसको गंभीर चोटें आई हैं, कार चालक पर केस दर्ज कर लिया गया है और तलाश शुरू कर दी गई है.''
