ETV Bharat / Videos

जबलपुर में बेलगाम SUV ने बाइक सवार को उड़ाया, एमपीईबी-शक्ति नगर रोड का खौफनाक वीडियो - SPEEDING SUV RAMS BIKERS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
एमपीईबी-शक्ति नगर रोड की घटना, देखें वीडियो (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 9:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर :गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तीन दिन पहले हुए एक भीषण दुर्घटना पर पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आई है. देर रात नशे में धुत एसयूवी सवार चालक ने तेज रफ्तार में बाइक सवार को टक्कर मार दी थी. ये टक्कर इतनी जोरदार थी की बाइक सवार कई फीट दूर जाकर गिरा था और एसयूवी भी पलट गई थी. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो सर्कुलेट हुआ था, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कार सवार शक्ति नगर चढ़ाई पर बेहद तेज गति से आता है और रॉन्ग साइड पर जाकर बाइक सवार को सीधी टक्कर मार देता है. यह हादसा एमपीईबी शक्ति भवन से शक्ति नगर जाने वाली सड़क का है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्घटना में शामिल कार बिना नंबर की थी और चालक शराब के नशे में था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है और कार मालिक और चालक की तलाश शुरू कर दी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया, " एक्सीडेंट का वीडियो है, वो थाना गोरखपुर क्षेत्र का है जिसमें कार चालक शराब पीकर तेजी से लापरवाही पूरक वाहन चलाते हुऐ मोटरसाइकिल चालक को ठोकर मार देता है. मोटरसाइकिल चालक का नाम चंद्रशेखर है जिसको गंभीर चोटें आई हैं, कार चालक पर केस दर्ज कर लिया गया है और तलाश शुरू कर दी गई है.''

जबलपुर :गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तीन दिन पहले हुए एक भीषण दुर्घटना पर पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आई है. देर रात नशे में धुत एसयूवी सवार चालक ने तेज रफ्तार में बाइक सवार को टक्कर मार दी थी. ये टक्कर इतनी जोरदार थी की बाइक सवार कई फीट दूर जाकर गिरा था और एसयूवी भी पलट गई थी. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो सर्कुलेट हुआ था, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कार सवार शक्ति नगर चढ़ाई पर बेहद तेज गति से आता है और रॉन्ग साइड पर जाकर बाइक सवार को सीधी टक्कर मार देता है. यह हादसा एमपीईबी शक्ति भवन से शक्ति नगर जाने वाली सड़क का है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्घटना में शामिल कार बिना नंबर की थी और चालक शराब के नशे में था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है और कार मालिक और चालक की तलाश शुरू कर दी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया, " एक्सीडेंट का वीडियो है, वो थाना गोरखपुर क्षेत्र का है जिसमें कार चालक शराब पीकर तेजी से लापरवाही पूरक वाहन चलाते हुऐ मोटरसाइकिल चालक को ठोकर मार देता है. मोटरसाइकिल चालक का नाम चंद्रशेखर है जिसको गंभीर चोटें आई हैं, कार चालक पर केस दर्ज कर लिया गया है और तलाश शुरू कर दी गई है.''

For All Latest Updates

TAGGED:

JABALPUR SHAKTI NAGAR VIDEO
SHAKTI NAGAR ACCIDENT VIDEO
MADHYA PRADESH NEWS
JABALPUR ACCIDENT VIDEO
SPEEDING SUV RAMS BIKERS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

INDORE ROAD ACCIDENT

इंदौर में ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला, सामने आया दर्दनाक वीडियो

January 4, 2026 at 6:11 PM IST
chhatarpur winter updates

गरीबों को ठंड में ठिठुरता देख पिछला छतरपुर SP का दिल, फटाफट आए सैंकड़ों कंबल

January 4, 2026 at 2:02 PM IST
Badwani Bike Truck Accident Video

बड़वानी में महिला की मौत पर बवाल, नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर ट्रक फूंका

January 3, 2026 at 11:47 AM IST
KAPIL DEV PLAYED CRICKET UJJAIN

कपिल देव ने गली क्रिकेट में लगाए जादुई शॉट्स, बच्चों संग की बैटिंग और मटरगस्ती

December 31, 2025 at 1:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.