Watch: तेज रफ्तार बाइक भिड़ी कार से, 8 से 10 फीट हवा में उछला राइडर, पेड़ से टकराया - ROAD ACCIDENT CAPTURED IN CCTV
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Published : July 14, 2026 at 6:46 PM IST
सिरोही: जिले के आबूरोड शहर थाना क्षेत्र के मानपुर स्थित जैन मंदिर के सामने मंगलवार को कार और बाइक की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा इतना भीषण था कि तेज रफ्तार बाइक सवार टक्कर के बाद करीब 8 से 10 फीट हवा में उछलकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया. दरअसल, भाजपा एसटी-एससी मोर्चा के अध्यक्ष राजीव मारू अपनी कार से आबूरोड से तलहटी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान मानपुर जैन मंदिर के सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे कार से जा टकराया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं कार के एयरबैग खुल जाने से कार चालक राजीव मारू को मामूली चोटें आईं. घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया. शहर थानाधिकारी हरचंद देवासी ने बताया कि पुलिस दुर्घटना के संबंध में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना में घायल दो युवकों को राजकीय अस्पताल आबूरोड पहुंचाया है.
सिरोही: जिले के आबूरोड शहर थाना क्षेत्र के मानपुर स्थित जैन मंदिर के सामने मंगलवार को कार और बाइक की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा इतना भीषण था कि तेज रफ्तार बाइक सवार टक्कर के बाद करीब 8 से 10 फीट हवा में उछलकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया. दरअसल, भाजपा एसटी-एससी मोर्चा के अध्यक्ष राजीव मारू अपनी कार से आबूरोड से तलहटी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान मानपुर जैन मंदिर के सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे कार से जा टकराया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं कार के एयरबैग खुल जाने से कार चालक राजीव मारू को मामूली चोटें आईं. घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया. शहर थानाधिकारी हरचंद देवासी ने बताया कि पुलिस दुर्घटना के संबंध में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना में घायल दो युवकों को राजकीय अस्पताल आबूरोड पहुंचाया है.