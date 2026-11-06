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"10 तारीख के बाद साथ बैठेंगे"... शरद पवार के एक बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी अटकलें तेज

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महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी अटकलें तेज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2026 at 7:15 PM IST

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नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रेसिडेंट शरद पवार (शरदचंद्र पवार) का अभी मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार से मिलकर उनका हालचाल जाना. इस मीटिंग से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. रिपोर्ट्स बताती है कि बातचीत के दौरान राजनीतिक मामलों पर भी बात हुई. इस बीच शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पवार पटेल से कहते हुए सुने जा सकते हैं, 'चलो 10 तारीख के बाद बैठकर बात करते हैं.' इससे यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि 10 तारीख के बाद असल में क्या चर्चा होगी. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर हाल के डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरद पवार की हेल्थ की पूछताछ को देखते हुए इस वीडियो की अहमियत और बढ़ गई है. इस दौरान उन्होंने सुप्रिया सुले के बारे में भी कुछ कहा था. इसलिए अब सभी की नजरें एनसीपी के दोनों गुटों के आगे के पॉलिटिकल रुख पर है.

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रेसिडेंट शरद पवार (शरदचंद्र पवार) का अभी मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार से मिलकर उनका हालचाल जाना. इस मीटिंग से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. रिपोर्ट्स बताती है कि बातचीत के दौरान राजनीतिक मामलों पर भी बात हुई. इस बीच शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पवार पटेल से कहते हुए सुने जा सकते हैं, 'चलो 10 तारीख के बाद बैठकर बात करते हैं.' इससे यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि 10 तारीख के बाद असल में क्या चर्चा होगी. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर हाल के डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरद पवार की हेल्थ की पूछताछ को देखते हुए इस वीडियो की अहमियत और बढ़ गई है. इस दौरान उन्होंने सुप्रिया सुले के बारे में भी कुछ कहा था. इसलिए अब सभी की नजरें एनसीपी के दोनों गुटों के आगे के पॉलिटिकल रुख पर है.

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