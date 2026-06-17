ETV Bharat / Videos

शिवसेना (UBT) में फूट की अटकलें: उद्धव के तीन वफादार सांसदों ने स्पीकर से की मुलाकात - UDDHAV MPS MEET SPEAKER BIRLA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
शिवसेना (UBT) में फूट की अटकलें (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 17, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवसेना (UBT) के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई, राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले. इस बात के संकेत हैं कि पार्टी के छह से सात सांसद सत्ताधारी सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं. मीटिंग के बाद देसाई ने संवाददाता को बताया कि उन्होंने स्पीकर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें उनसे किसी भी गैर-कानूनी दलबदल से बचने की अपील की गई है. उन्होंने कहा, 'कानून के तहत कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी में आसानी से मर्ज नहीं हो सकता, भले ही उसके पास दो-तिहाई सांसदों का समर्थन हो. केवल ओरिजिनल पार्टी ही मर्ज कर सकती है, अगर किसी ग्रुप के पास जरूरी दो-तिहाई स्ट्रेंथ हो.' देसाई ने आगे कहा, 'यह स्पीकर के पास है. इसलिए अगर कोई ग्रुप दो-तिहाई सपोर्ट का दावा करते हुए किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करने की कोशिश करता है, तो उस ग्रुप को नियमों के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि नियमों के तहत केवल ओरिजिनल पार्टी ही मर्ज कर सकती है. भले ही छह सांसद हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.' शिवसेना (UBT) के लोकसभा में नौ सांसद हैं और एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत डिसक्वालिफिकेशन से बचने के लिए कम से कम छह सांसदों को एक साथ पार्टी छोड़नी होगी. राउत, जिन्होंने पहले आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के कुछ सांसदों को पाला बदलने के लिए 50 करोड़ रुपये का ऑफर किए जा रहे थे, ने कहा कि बिरला ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह कोई भी फैसला लेने से पहले कानून की हर बात पर गौर करेंगे.

शिवसेना (UBT) के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई, राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले. इस बात के संकेत हैं कि पार्टी के छह से सात सांसद सत्ताधारी सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं. मीटिंग के बाद देसाई ने संवाददाता को बताया कि उन्होंने स्पीकर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें उनसे किसी भी गैर-कानूनी दलबदल से बचने की अपील की गई है. उन्होंने कहा, 'कानून के तहत कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी में आसानी से मर्ज नहीं हो सकता, भले ही उसके पास दो-तिहाई सांसदों का समर्थन हो. केवल ओरिजिनल पार्टी ही मर्ज कर सकती है, अगर किसी ग्रुप के पास जरूरी दो-तिहाई स्ट्रेंथ हो.' देसाई ने आगे कहा, 'यह स्पीकर के पास है. इसलिए अगर कोई ग्रुप दो-तिहाई सपोर्ट का दावा करते हुए किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करने की कोशिश करता है, तो उस ग्रुप को नियमों के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि नियमों के तहत केवल ओरिजिनल पार्टी ही मर्ज कर सकती है. भले ही छह सांसद हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.' शिवसेना (UBT) के लोकसभा में नौ सांसद हैं और एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत डिसक्वालिफिकेशन से बचने के लिए कम से कम छह सांसदों को एक साथ पार्टी छोड़नी होगी. राउत, जिन्होंने पहले आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के कुछ सांसदों को पाला बदलने के लिए 50 करोड़ रुपये का ऑफर किए जा रहे थे, ने कहा कि बिरला ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह कोई भी फैसला लेने से पहले कानून की हर बात पर गौर करेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

UDDHAV MPS MEET SPEAKER BIRLA
SHIV SENA UBT
DEFECTION BUZZ
शिवसेना यूबीटी फूट
UDDHAV MPS MEET SPEAKER BIRLA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

PM Modi Raises Indian Sailors Death Issue At G7

G7 में पीएम मोदी ने उठाया भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा, ट्रंप की मौजूदगी में समुद्री सुरक्षा पर जताई चिंता

June 17, 2026 at 5:02 PM IST
SANJAY RAUT OPERATION TIGER ALLEGATION

‘ऑपरेशन टाइगर’ की चर्चा तेज, संजय राउत का दावा- सांसदों को 15 करोड़ रुपये तक का ऑफर

June 17, 2026 at 2:21 PM IST
RARE RED EARED ELEPHANT IN CORBETT TIGER RESERVE

कॉर्बेट में दिखा दुर्लभ ‘रेड इयर्स’ हाथी, वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों में उत्साह

June 17, 2026 at 2:16 PM IST
TELANGANA SPECIAL INTENSIVE REVISION PROCESS

तेलंगाना SIR में 89 लाख वोटर्स की डिटेल्स में गड़बड़ी, दस्तावेज नहीं देने पर नाम कटने का खतरा

June 17, 2026 at 2:15 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.