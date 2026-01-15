जयपुर : जयपुर में गुरुवार को सेना दिवस के मौके पर भव्य आयोजन किया जा रहा है. इसमें सेना के जवानों की ओर से भव्य परेड की जा रही है. सेना दिवस पहली बार दिल्ली और आर्मी कैंट से बाहर जयपुर में मनाया जा रहा है, जिसे न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है. सेना दिवस परेड में भारतीय सेना की आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन, इसे खास बना रहा है. परेड के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली झांकियों में 'ऑपरेशन सिंदूर' के साथ-साथ राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखी. यह आयोजन देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है. परेड की अगुवाई अशोक चक्र और महावीर चक्र विजेता कर रहे हैं. इस ऐतिहासिक आयोजन में देश और प्रदेश के शीर्ष सैन्य व संवैधानिक पदाधिकारी एक साथ मंच पर मौजूद हैं.