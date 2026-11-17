आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिवंगत रामोजी राव को दूरदर्शी बताकर उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी देश के लिए उनके योगदान की बराबरी नहीं कर सकता. अमित शाह ने रामोजी राव को एक इंस्टीट्यूशन बताया और कहा कि वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे. उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी राव के योगदान की तुलना रामनाथ गोयनका के योगदान से की. विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में ईटीवी न्यूज चैनल की शुरुआत करने के रामोजी राव के कदम को अमित शाह ने अत्यंत दूरदर्शी पहल करार दिया.

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के गवर्नर जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण गेस्ट ऑफ ऑनर थे. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और किंजरापु राम मोहन नायडू और अलग-अलग फील्ड के दूसरे जाने-माने लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए.