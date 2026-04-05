पश्चिम बंगाल की रैली में बोले पीएम मोदी, इस बार दो विकल्प, एक तरफ TMC का भय, दूसरी तरफ BJP का भरोसा - PM MODI RALLY COOCH BEHAR
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Published : April 5, 2026 at 10:00 PM IST
पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रैली में टीएमसी पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में एक तरफ कट मनी संस्कृत और भय है, दूसरी तरफ बीजेपी का भरोसा है. पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि चुनाव के बाद टीएमसी के गए सभी अत्याचारों का हिसाब लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बजट सत्र को बढ़ाया गया है ताकि महिला आरक्षण कानून लागू किया जा सके. पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी नेता एसएससी घोटाले में शामिल थे. उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए राज्य को बर्बाद किया और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया.साथी ही कहा कि टीएमसी ने बंगाल की प्रगति को नष्ट कर दिया है. राज्य को पिछड़ने पर मजबूर कर दिया है. लोगों की औसत आय में गिरावट आई है. पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. जबकि मतों की गनती 4 मई को होगी.
पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रैली में टीएमसी पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में एक तरफ कट मनी संस्कृत और भय है, दूसरी तरफ बीजेपी का भरोसा है. पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि चुनाव के बाद टीएमसी के गए सभी अत्याचारों का हिसाब लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बजट सत्र को बढ़ाया गया है ताकि महिला आरक्षण कानून लागू किया जा सके. पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी नेता एसएससी घोटाले में शामिल थे. उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए राज्य को बर्बाद किया और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया.साथी ही कहा कि टीएमसी ने बंगाल की प्रगति को नष्ट कर दिया है. राज्य को पिछड़ने पर मजबूर कर दिया है. लोगों की औसत आय में गिरावट आई है. पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. जबकि मतों की गनती 4 मई को होगी.