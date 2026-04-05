ETV Bharat / Videos

पश्चिम बंगाल की रैली में बोले पीएम मोदी, इस बार दो विकल्प, एक तरफ TMC का भय, दूसरी तरफ BJP का भरोसा - PM MODI RALLY COOCH BEHAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
TMC पर पीएम मोदी का बड़ा हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 5, 2026 at 10:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रैली में टीएमसी पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में एक तरफ कट मनी संस्कृत और भय है, दूसरी तरफ बीजेपी का भरोसा है. पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि चुनाव के बाद टीएमसी के गए सभी अत्याचारों का हिसाब लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बजट सत्र को बढ़ाया गया है ताकि महिला आरक्षण कानून लागू किया जा सके. पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी नेता एसएससी घोटाले में शामिल थे. उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए राज्य को बर्बाद किया और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया.साथी ही कहा कि टीएमसी ने बंगाल की प्रगति को नष्ट कर दिया है. राज्य को पिछड़ने पर मजबूर कर दिया है. लोगों की औसत आय में गिरावट आई है. पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. जबकि मतों की गनती 4 मई को होगी.

पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रैली में टीएमसी पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में एक तरफ कट मनी संस्कृत और भय है, दूसरी तरफ बीजेपी का भरोसा है. पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि चुनाव के बाद टीएमसी के गए सभी अत्याचारों का हिसाब लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बजट सत्र को बढ़ाया गया है ताकि महिला आरक्षण कानून लागू किया जा सके. पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी नेता एसएससी घोटाले में शामिल थे. उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए राज्य को बर्बाद किया और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया.साथी ही कहा कि टीएमसी ने बंगाल की प्रगति को नष्ट कर दिया है. राज्य को पिछड़ने पर मजबूर कर दिया है. लोगों की औसत आय में गिरावट आई है. पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. जबकि मतों की गनती 4 मई को होगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI RALLY COOCH BEHAR
PM MODI ATTACK TMC
BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
PM MODI RALLY COOCH BEHAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026

केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: राजनीति में 'ईमानदारी' के चेहरे, दौलत पर नीयत हावी

April 6, 2026 at 10:08 PM IST
एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर

बिहार: एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं प्रवासी मजदूर, किसी को महंगाई तो किसी को काम बंद होने की वजह से लौटना पड़ा

April 6, 2026 at 9:54 PM IST
नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी सेंध: नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा

April 6, 2026 at 9:37 PM IST
अरुणाचल के सीएम की बढ़ीं मुश्किलें

अरुणाचल के सीएम की बढ़ीं मुश्किलें, CM के परिवार से जुड़ी कंपनियों के ठेके की जांच के आदेश

April 6, 2026 at 8:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.