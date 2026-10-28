ETV Bharat / Videos

स्पेन में भीषण ट्रेन हादसा, 64 यात्रियों की मौत, 550 से अधिक यात्री थे सवार

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
स्पेन में दो ट्रेनों की टक्कर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2026 at 6:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 स्पेन में बुधवार को दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं. दो डिब्बे पटरी से उतर गए और 64 लोगों की मौत हो गई. कई लोग हादसे में घायल हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है. इस साल स्पेन में यह दूसरा बड़ा ट्रेन हादसा है.स्पेन के रेल सिस्टम ऑपरेटर एडीआईएफ ने बताया कि यह हादसा बुधवार सुबह टोलेडो प्रांत में हुआ. मैड्रिड, स्यूदाद रियल और अंडालूसिया के बीच रेल सेवा रोक दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को मध्य स्पेन में एक हाई-स्पीड ट्रेन रुकी हुई दूसरी ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई. इस हादसे में ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए . कैस्टिला ला मांचा क्षेत्र की प्रवक्ता एस्थर पैडिला ने बताया, "मौतों की संख्या निश्चित रूप से और बढ़ सकती है." स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री मोनिका गार्सिया ने मीडिया को बताया कि आपातकालीन कर्मी सबसे अधिक क्षतिग्रस्त दो ट्रेन डिब्बों से जीवित बचे लोगों और शवों को बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि घायलों को इलाके के अलग-अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है.

 स्पेन में बुधवार को दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं. दो डिब्बे पटरी से उतर गए और 64 लोगों की मौत हो गई. कई लोग हादसे में घायल हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है. इस साल स्पेन में यह दूसरा बड़ा ट्रेन हादसा है.स्पेन के रेल सिस्टम ऑपरेटर एडीआईएफ ने बताया कि यह हादसा बुधवार सुबह टोलेडो प्रांत में हुआ. मैड्रिड, स्यूदाद रियल और अंडालूसिया के बीच रेल सेवा रोक दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को मध्य स्पेन में एक हाई-स्पीड ट्रेन रुकी हुई दूसरी ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई. इस हादसे में ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए . कैस्टिला ला मांचा क्षेत्र की प्रवक्ता एस्थर पैडिला ने बताया, "मौतों की संख्या निश्चित रूप से और बढ़ सकती है." स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री मोनिका गार्सिया ने मीडिया को बताया कि आपातकालीन कर्मी सबसे अधिक क्षतिग्रस्त दो ट्रेन डिब्बों से जीवित बचे लोगों और शवों को बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि घायलों को इलाके के अलग-अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SPAIN TRAIN COLLISION
SPAIN TRAIN CRASH
SPAIN RAIL ACCIDENT
TOLEDO PROVINCE

संबंधित ख़बरें

पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज

'बैलेट पेपर से चुनाव, फिर भी ये हाल', एमएलसी चुनाव परिणाम को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज

October 28, 2026 at 10:29 PM IST
जांच के लिए दिल्ली से आएगी हाईलेवल टीम

क्या चीते को गोली मारी गई ?, कूनो में जांच के लिए दिल्ली से आएगी केंद्र की हाईलेवल टीम

October 28, 2026 at 6:26 PM IST
नीरज यादव की मौत

एशियन पैरा गोल्ड मेडलिस्ट नीरज यादव की मौत, दिल्ली के फ्लैट में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

October 28, 2026 at 5:46 PM IST
INDIAN PILOT CAPTAIN SMIT MACHHAR HONORED BY UAE PRESIDENT

भारतीय पायलट स्मित मच्छर को यूएई का सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद II', उड़ान के दौरान दिखाई थी अद्भुत बहादुरी

October 28, 2026 at 4:55 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.