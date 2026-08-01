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स्पेन के सेउटा में 60,000 प्रवासियों की अचानक घुसपैठ, 57 की मौत; जानें क्या है इस बड़े संकट की असल वजह? - SPAIN BORDER CRISIS

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SPAIN CEUTA MIGRANT CRISIS EXPLAINED IN HINDI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 1, 2026 at 5:41 PM IST

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स्पेन के सेउटा में मोरक्को के रास्ते अचानक 60,000 प्रवासियों के दाखिल होने से भारी मानवीय संकट पैदा हो गया है. यह संख्या इस शहर की नियमित आबादी के 70 फीसदी के बराबर है. इस खतरनाक सफर के दौरान कम से कम 57 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है. बेकाबू होते हालात को संभालने के लिए स्पेन सरकार को अपनी सेना और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा है.

लेकिन अचानक इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी स्पेन क्यों पहुंचे? स्पेनिश अधिकारियों और पीएम पेड्रो सांचेज के मुताबिक, मानव तस्करों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्वासित करने वाले एक हालिया फैसले का गलत मतलब निकाला, जिसकी वजह से यह पूरी अफरा-तफरी मची. इस घुसपैठ की वजह से इटली और फ्रांस ने भी अपनी सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है.

स्पेन के सेउटा में मोरक्को के रास्ते अचानक 60,000 प्रवासियों के दाखिल होने से भारी मानवीय संकट पैदा हो गया है. यह संख्या इस शहर की नियमित आबादी के 70 फीसदी के बराबर है. इस खतरनाक सफर के दौरान कम से कम 57 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है. बेकाबू होते हालात को संभालने के लिए स्पेन सरकार को अपनी सेना और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा है.

लेकिन अचानक इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी स्पेन क्यों पहुंचे? स्पेनिश अधिकारियों और पीएम पेड्रो सांचेज के मुताबिक, मानव तस्करों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्वासित करने वाले एक हालिया फैसले का गलत मतलब निकाला, जिसकी वजह से यह पूरी अफरा-तफरी मची. इस घुसपैठ की वजह से इटली और फ्रांस ने भी अपनी सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है.

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