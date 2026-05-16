ETV Bharat / Videos

विवादित बयान केस में सपा दिग्गज़ पूर्व मंत्री आज़म खान को 2 साल की सज़ा - CONTROVERSIAL STATEMENT CASE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
विवादित बयान केस में सज़ा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 8:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आज़म खान को साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित भाषण मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है. मामला चुनावी सभा में अधिकारियों पर अमर्यादित टिप्पणी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है. अदालत ने विभिन्न धाराओं में सज़ा और ज़ुर्माना दोनों सुनाया है. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी मोहम्मद आज़म खान ने रामपुर के मनकरा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था. आरोप है कि इस भाषण में अधिकारियों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की गई थी. इसी मामले में तत्कालीन एआरओ घनश्याम त्रिपाठी की ओर से थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया गया था. बाद में विवेचना के दौरान यह सामने आया कि घटनास्थल थाना भोट क्षेत्र में आता है, जिसके बाद केस को वहां ट्रांसफर कर दिया गया.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आज़म खान को साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित भाषण मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है. मामला चुनावी सभा में अधिकारियों पर अमर्यादित टिप्पणी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है. अदालत ने विभिन्न धाराओं में सज़ा और ज़ुर्माना दोनों सुनाया है. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी मोहम्मद आज़म खान ने रामपुर के मनकरा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था. आरोप है कि इस भाषण में अधिकारियों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की गई थी. इसी मामले में तत्कालीन एआरओ घनश्याम त्रिपाठी की ओर से थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया गया था. बाद में विवेचना के दौरान यह सामने आया कि घटनास्थल थाना भोट क्षेत्र में आता है, जिसके बाद केस को वहां ट्रांसफर कर दिया गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

CONTROVERSIAL STATEMENT CASE
MOHAMMAD AZAM KHAN
आज़म खान को दो साल की सज़ा
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
CONTROVERSIAL STATEMENT CASE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

पीएम मोदी की अपील का असर

पीएम मोदी की अपील पर कांग्रेस सीएम ने छोटा किया काफिला, अब सिर्फ 4 गाड़ियों संग चलेंगे

May 16, 2026 at 7:17 PM IST
Anthony teacher helping underprivileged students in Pudukkottai

तमिलनाडु के शिक्षक की मिसाल… 28 साल में 40 हजार छात्रों को मुफ्त अंग्रेजी सिखाई

May 16, 2026 at 5:30 PM IST
Mamata Banerjee statement after TMC election defeat

चुनावी हार के बाद ममता का बड़ा संदेश… बोलीं- जो जाना चाहता है, चला जाए

May 16, 2026 at 5:20 PM IST
FIR against Abhishek Banerjee for inflammatory speeches

ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर FIR, कई नॉन-बेलेबल धाराएं लगीं...

May 16, 2026 at 2:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.