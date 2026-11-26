समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 से पहले अपना चुनावी एजेंडा जारी कर दिया है. 'जन-मन मैनिफेस्टो 2027' के तहत 'सत्ताइस का संकल्प, पीडीए का प्रणपत्र शीर्षक से जारी 28 पन्नों के इस दस्तावेज में पार्टी ने सामाजिक न्याय, संविधान और आरक्षण की रक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया है. पार्टी ने पांच साल में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और दो से तीन करोड़ युवाओं को अन्य क्षेत्रों में रोजगार देने का संकल्प जताया है. हर स्नातक को नौकरी मिलने तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये पोषण भत्ता देने का भी वादा है. घोषणापत्र जारी करने के कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आजम खान का हाथ पकड़कर मंच तक लाए. उनके साथ डिंपल यादव भी मौजूद रहीं. इस दौरान डिंपल यादव ने शिवपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. सबसे पहले संबोधन के लिए आजम खान को बुलाया गया. उन्होंने कहा, "एक आधा जिंदा आदमी आपके सामने खड़ा है." कहा कि साढ़े पांच साल में उनके शरीर को बहुत प्रभावित किया गया है. उनके अनुसार एक कथित गुनाह की खातिर उन्हें, उनके बेटे और पत्नी को मर जाना चाहिए लेकिन वे मरने से पहले कुछ करके जाएंगे.