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मानसून की रफ्तार पर ब्रेक, 16 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ा - MONSOON IMD

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SOUTHWEST MONSOON SLOWDOWN INDIA (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 8:55 PM IST

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भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है, जिससे कई राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ गया है. मौसम विभाग के अनुसार 4 जून से 15 जून के बीच सामान्य 53.7 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 19.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 64 प्रतिशत कम है. राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 16 राज्यों में मानसून की प्रगति फिलहाल थमी हुई है. विशेषज्ञों के मुताबिक ऊपरी वायुमंडल में हवाओं के असामान्य पैटर्न और दक्षिण की ओर खिसकी जेट स्ट्रीम इसकी प्रमुख वजह हैं. हालांकि बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है.

भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है, जिससे कई राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ गया है. मौसम विभाग के अनुसार 4 जून से 15 जून के बीच सामान्य 53.7 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 19.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 64 प्रतिशत कम है. राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 16 राज्यों में मानसून की प्रगति फिलहाल थमी हुई है. विशेषज्ञों के मुताबिक ऊपरी वायुमंडल में हवाओं के असामान्य पैटर्न और दक्षिण की ओर खिसकी जेट स्ट्रीम इसकी प्रमुख वजह हैं. हालांकि बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है.

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