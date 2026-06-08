तेजी से आगे बढ़ रहा मानसून, 12 राज्यों को किया कवर; दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर बढ़ेगी गर्मी - मानसून 2026 • मानसून अपडेट
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Published : June 8, 2026 at 7:53 PM IST
दक्षिण-पश्चिम मानसून ने देश में तेजी पकड़ ली है और रविवार तक 12 राज्यों को कवर कर चुका है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने केरल, कर्नाटक, मणिपुर, नगालैंड और मिजोरम को पूरी तरह कवर कर लिया है, जबकि त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी इसकी एंट्री हो चुकी है. दूसरी ओर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्री-मानसून बारिश और आंधी का दौर जारी है. हालांकि दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ होने के बाद तापमान फिर बढ़ने की संभावना है और अगले सप्ताह हीटवेव जैसी स्थिति बन सकती है. IMD के अनुसार अगले 3-4 दिनों में मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक पहुंच सकता है. केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
दक्षिण-पश्चिम मानसून ने देश में तेजी पकड़ ली है और रविवार तक 12 राज्यों को कवर कर चुका है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने केरल, कर्नाटक, मणिपुर, नगालैंड और मिजोरम को पूरी तरह कवर कर लिया है, जबकि त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी इसकी एंट्री हो चुकी है. दूसरी ओर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्री-मानसून बारिश और आंधी का दौर जारी है. हालांकि दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ होने के बाद तापमान फिर बढ़ने की संभावना है और अगले सप्ताह हीटवेव जैसी स्थिति बन सकती है. IMD के अनुसार अगले 3-4 दिनों में मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक पहुंच सकता है. केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.