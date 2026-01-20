उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर के धाम पर मंगलवार सुबह साउथ के सुपरस्टार्स पहुंचे. यहां भस्म आर्ती में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अभिनेता एम. श्रीकांत व भूपाल राजू पहुंचे और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए. दोनों अभिनेताओं ने नंदी हॉल से बैठकर दर्शन लाभ लिए और चांदी द्वार से माथा टेक बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. दक्षिण भारत फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता एम. श्रीकांत व भूपाल राजू का श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से शिवाकांत पांडे द्वारा स्वागत सत्कार किया गया. प्रसिद्ध अभिनेता एम. श्रीकांत व भूपाल राजू ने दर्शन के बाद अपने अनुभव साझा किए कहा भगवान के धाम में पहली बार पहुंचे हैं और उन्हें यहां आकर अलग ही ऊर्जा और आनंद की अनुभूति हुई.