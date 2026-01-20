ETV Bharat / Videos

साउथ सुपर स्टार्स एम. श्रीकांत व भूपाल राजू पहुंचे महाकालेश्वर, उज्जैन में किए बाबा के दर्शन - SOUTH SUPER STARS IN UJJAIN

साउथ सुपर स्टार्स एम. श्रीकांत व भूपाल राजू पहुंचे महाकालेश्वर (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 11:06 AM IST

उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर के धाम पर मंगलवार सुबह साउथ के सुपरस्टार्स पहुंचे. यहां भस्म आर्ती में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अभिनेता एम. श्रीकांत व भूपाल राजू पहुंचे और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए. दोनों अभिनेताओं ने नंदी हॉल से बैठकर दर्शन लाभ लिए और चांदी द्वार से माथा टेक बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. दक्षिण भारत फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता एम. श्रीकांत व भूपाल राजू का श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से शिवाकांत पांडे द्वारा स्वागत सत्कार किया गया. प्रसिद्ध अभिनेता एम. श्रीकांत व भूपाल राजू ने दर्शन के बाद अपने अनुभव साझा किए कहा भगवान के धाम में पहली बार पहुंचे हैं और उन्हें यहां आकर अलग ही ऊर्जा और आनंद की अनुभूति हुई.

UJJAIN MAHAKAL NEWS
ACTOR M SHRIKANT IN UJJAIN
ACTOR BHUPAL RAJU IN UJJAIN
MADHYA PRADESH NEWS
SOUTH SUPER STARS IN UJJAIN

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

संपादक की पसंद

