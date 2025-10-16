ETV Bharat / Videos

साउथ की कला का उत्तर में क्रेज, लोगों को पसंद आ रहीं कलाकृतियां - SOUTH INDIAN ART

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2025 at 9:24 PM IST

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां विरासत महोत्सव में दक्षिण भारत की कला के कई रंग देखने को मिल जाएंगे. यहां तिरुपति बालाजी की बेहद खूबसूरत मूर्ति है जो विशेष आकर्षण का केंद्र है. ये बगई वुड पर नक्कासी कर बनाई गई है. इस मूर्ति की कीमत करीब पांच लाख है. साउथ इंडियन वुड कलाकारी का बेहतरीन नमूना है.

आज के समय में इंटीरियर वर्क में साउथ की हस्तशिल्प कला की डिमांड हैं. घरों में चौखट लगाने के लिए होरिजेंटल और वर्टिकल पैनल का इस्तेमाल हो रहा है. इसके अलावा रैक वाले ब्रेकेट भी खूब पसंद किए जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि विरासत महोत्सव में एक से बढ़कर एक कलाकृतियां हैं जिनका मूल्य नहीं आका जा सकता है.

राम भगवान की मूर्ति और राम दरबार यहां पहुंचने वाले लोगों के मन को भा रही हैं. अगर आप देहरादून में हैं और आपको दक्षिण भारतीय कल से लगाव है तो चले आइये विरासत महोत्सव में और निहारिए दक्षिण भारत की इन कलाकृतियों को.

