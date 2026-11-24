कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने दावा किया है कि उन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाने से रोक दिया गया. वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के निमंत्रण पर एक लेक्चर और पैनल चर्चा में शामिल होने जा रहे थे. सौरव के मुताबिक, इमिग्रेशन जांच के दौरान उन्हें बताया गया कि उनका पासपोर्ट फ्लैग किया गया है. इस घटना के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार उनके आंदोलन और युवाओं की आवाज से घबराई हुई है. सौरव दास ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में बताया कि उनकी दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट सोमवार रात एक बजे की थी. वह निर्धारित कार्यक्रम के तहत ब्रिटेन जा रहे थे. उनका दावा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन ने उन्हें वहां के छात्रों के साथ संवाद करने और एक पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था. उन्होंने बताया कि जब इमिग्रेशन जांच के लिए पहुंचे तो उन्हें अपने पासपोर्ट के फ्लैग होने की जानकारी मिली. इसके बाद उनकी विदेश यात्रा नहीं हो सकी. हालांकि, पासपोर्ट फ्लैग किए जाने के पीछे की वजह और संबंधित अधिकारियों की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है.