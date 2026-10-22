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क्राइम ब्रांच के समन पर पेश नहीं हुए सौरव दास और आशुतोष रांका

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पेश नहीं हुए सौरव दास और आशुतोष रांका (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2026 at 9:09 PM IST

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कॉकरोच जनता पार्टी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका आज गुरुवार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए. इन दोनों ने दिल्ली पुलिस से और समय मांगा है. जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस इलाके में बिना अनुमति प्रदर्शन करने, शांति बनाए रखने के बॉन्ड का उल्लंघन करने और सुरक्षा बलों के काम में बाधा डालने के आरोप में अब क्राइम ब्रांच ने समन भेजा था. इससे पहले, बुधवार को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड पर तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया था. वहीं मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच को मामला ट्रांसफर कर दिया था. इनके खिलाफ संसद मार्ग थाने में केस दर्ज किए थे. अब मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है और जांच प्रक्रिया के तहत पूछताछ तेज़ कर दी है.

कॉकरोच जनता पार्टी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका आज गुरुवार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए. इन दोनों ने दिल्ली पुलिस से और समय मांगा है. जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस इलाके में बिना अनुमति प्रदर्शन करने, शांति बनाए रखने के बॉन्ड का उल्लंघन करने और सुरक्षा बलों के काम में बाधा डालने के आरोप में अब क्राइम ब्रांच ने समन भेजा था. इससे पहले, बुधवार को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड पर तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया था. वहीं मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच को मामला ट्रांसफर कर दिया था. इनके खिलाफ संसद मार्ग थाने में केस दर्ज किए थे. अब मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है और जांच प्रक्रिया के तहत पूछताछ तेज़ कर दी है.

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