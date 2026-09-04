पेंगुइन इंडिया के इनकार के बाद सोनिया की आत्मकथा को मिला नया प्रकाशक, "Belonging" में क्या लिखा गया है ?

हार्परकॉलिन्स इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि वह 10 नवंबर को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब "बिलॉंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव" प्रकाशित करेगा. पेंगुइन इंडिया ने इस किताब को प्रकाशित करने से मना कर दिया था. लेखक के प्रतिनिधियों और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बीच "गतिरोध" के कारण किताब के घरेलू प्रकाशन को लेकर बनी अनिश्चितता अब खत्म हो गई है. हार्परकॉलिन्स इंडिया ने एक बयान में कहा, "यह एक बहुप्रतीक्षित पुस्तक है. इसमें नाटकीय और निजी, दोनों कहानियां हैं. इसमें पहचान, अपनापन, कर्तव्य, प्यार सबकुछ शामिल है. पुस्तक भारत की यात्रा का एक दुर्लभ अंदरुनी नजरिया पेश करती है."