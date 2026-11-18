कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की नागरिकता मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया है. 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कथित रुप से नाम जुड़वाने पर FIR दर्ज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी. शिकायतकर्ता और वकील विकास त्रिपाठी ने 1980, 1981 और 1983 की सत्यापित मतदाता सूचियों की प्रतियां जमा की थीं. इसके पहले कोर्ट ने 6 नवंबर को शिकायतकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी थी. कोर्ट इस मामले की नये सिरे से सुनवाई कर रहा है. इससे पहले 21 सितंबर को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामला मजिस्ट्रेट को वापस भेजते हुए कहा था कि इस पर दोबारा विचार करें और तर्कसंगत आदेश पारित करें. विशाल गोड़ने ने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश तर्कसंगत नहीं है.

मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को वकील विकास त्रिपाठी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही जुड़ गया था जबकि वो 1983 में भारत की नागरिक बनीं. याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी का नाम दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में 1980 में ही जुड़ गया था जबकि वे उस समय भारत की नागरिक भी नहीं थीं. बीच में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से 1982 में हटाया गया और बाद में 1983 में फिर नाम जोड़ा गया.