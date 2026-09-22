सोनिया गांधी की बढ़ी मुश्किलें! वोटर लिस्ट केस में दिल्ली कोर्ट ने दिए फिर से सुनवाई के आदेश, BJP का तीखा हमला

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं. 1980 की न्यू दिल्ली मतदाता सूची में कथित रूप से नाम शामिल होने के विवाद में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली शिकायत पर जांच से इनकार किया गया था. अब इस मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी.

शिकायतकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 1983 में मिली थी, जबकि उनका नाम 1980 की ही वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया था. इस नए घटनाक्रम के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें 'लोकतंत्र की चोरी' में शामिल बताया है.