आपातकाल पर बोलीं सोनिया गांधी, कहा- इंदिरा को भी बाद में लगा कि ये एक गलती थी

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आपातकाल लागू करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने उस फैसले को एक गलती करार दिया. उन्होंने दावा किया कि उनकी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी बाद में ऐसा ही महसूस हुआ था. अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन से पहले ब्रिटिश दैनिक 'द गार्डियन' को दिए एक साक्षात्कार में सोनिया गांधी ने कहा, "मुझे हमेशा लगता है कि इंदिरा गांधी दिल से लोकतांत्रिक थीं. मुझे पता है कि कई लोग इस बात पर हंसेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि वह आपातकाल के दौरान अपनाए गए रास्ते को लेकर कभी सहज नहीं थीं. मुझे लगता है कि यह बात उन्हें भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी."

सोनिया गांधी के मुताबिक, "आपातकाल लगाने के फैसले को लेकर परिवार में मतभेद थे. उनके पति राजीव गांधी इस फैसले के खिलाफ थे और उन्होंने अपनी मां से अगले चुनाव तक इंतजार करने को कहा था. वहीं, उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने आपातकाल लगाने पर जोर दिया था."

सोनिया गांधी के अनुसार, इस फैसले से परिवार के भीतर भी तनाव बढ़ गया था. राजीव गांधी ने अपनी मां से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया. 'द गार्डियन' के अनुसार गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, अगर संजय गांधी को नियंत्रण में रखा गया होता तो उसके बाद हुए नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था.