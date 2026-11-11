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सोनिया गांधी के संस्मरण में 2002 गुजरात दंगों और उस दर्दनाक पल का जिक्र

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SONIA GANDHI MEMOIR BELONGING A JOURNEY OF LOVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2026 at 9:43 AM IST

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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ में 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक बेहद दर्दनाक अनुभव का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अहमदाबाद के राहत शिविर के दौरे के दौरान एक पिता ने अपनी बच्ची के साथ हुए अत्याचार की दास्तां सुनाते हुए उनसे मदद की गुहार लगाई थी, जिसने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया था। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि कैसे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे, लेकिन पार्टी के आंतरिक दबाव के कारण ऐसा नहीं कर सके। इसके अलावा, विदेशी सरकारों द्वारा वीजा ना देने और बाद में प्रधानमंत्री बनने पर मिले सम्मान का भी इसमें उल्लेख है।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ में 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक बेहद दर्दनाक अनुभव का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अहमदाबाद के राहत शिविर के दौरे के दौरान एक पिता ने अपनी बच्ची के साथ हुए अत्याचार की दास्तां सुनाते हुए उनसे मदद की गुहार लगाई थी, जिसने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया था। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि कैसे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे, लेकिन पार्टी के आंतरिक दबाव के कारण ऐसा नहीं कर सके। इसके अलावा, विदेशी सरकारों द्वारा वीजा ना देने और बाद में प्रधानमंत्री बनने पर मिले सम्मान का भी इसमें उल्लेख है।

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संस्मरण में गुजरात दंगों का जिक्र

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