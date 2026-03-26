सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार, गंगाराम अस्पताल से आया अपडेट - SONIA GANDHI HEALTH IMPROVES
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Published : March 26, 2026 at 4:39 PM IST
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत में अब सुधार हो रहा है. दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने उनकी सेहत को लेकर ताजा जानकारी दी है. अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप के मुताबिक सोनिया गांधी का सिस्टमिक इंफेक्शन के लिए इलाज चल रहा है और वे इलाज के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही हैं. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है. दरअसल, उन्हें सीने में जकड़न और सांस लेने में हल्की तकलीफ महसूस हो रही थी. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. जांच के दौरान डॉक्टरों ने सिस्टमिक इंफेक्शन की पुष्टि की. जिसके बाद एंटीबायोटिक्स से उनका इलाज शुरू किया गया. गौरतलब है कि सोनिया गांधी को पहले से ब्रोंकियल अस्थमा की समस्या भी है और प्रदूषण के चलते पहले भी उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत में अब सुधार हो रहा है. दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने उनकी सेहत को लेकर ताजा जानकारी दी है. अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप के मुताबिक सोनिया गांधी का सिस्टमिक इंफेक्शन के लिए इलाज चल रहा है और वे इलाज के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही हैं. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है. दरअसल, उन्हें सीने में जकड़न और सांस लेने में हल्की तकलीफ महसूस हो रही थी. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. जांच के दौरान डॉक्टरों ने सिस्टमिक इंफेक्शन की पुष्टि की. जिसके बाद एंटीबायोटिक्स से उनका इलाज शुरू किया गया. गौरतलब है कि सोनिया गांधी को पहले से ब्रोंकियल अस्थमा की समस्या भी है और प्रदूषण के चलते पहले भी उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है