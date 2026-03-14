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6 महीने बाद रिहा हुए सोनम वांगचुक, सरकार ने हटाई NSA हिरासत - SONAM WANGCHUK RELEASED

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6 महीने बाद रिहा हुए सोनम वांगचुक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 9:57 PM IST

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लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत से रिहा कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने उनकी नजरबंदी को रद्द करते हुए तुरंत रिहाई का फैसला लिया है.

गृह मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत मौजूद शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सोनम वांगचुक की हिरासत समाप्त करने का निर्णय लिया. वांगचुक पिछले लगभग 6 महीनों से राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद थे. सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लेह के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर हिरासत में लिया गया था. ये कार्रवाई सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के हवाले से NSA के तहत की गई थी.

गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वांगचुक अपनी हिरासत की अवधि का लगभग आधा समय पहले ही पूरा कर चुके थे. सरकार ने ये भी कहा कि लद्दाख के मुद्दों को लेकर अलग-अलग हितधारकों और सामुदायिक नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत जारी है, ताकि क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को दूर किया जा सके.

लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत से रिहा कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने उनकी नजरबंदी को रद्द करते हुए तुरंत रिहाई का फैसला लिया है.

गृह मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत मौजूद शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सोनम वांगचुक की हिरासत समाप्त करने का निर्णय लिया. वांगचुक पिछले लगभग 6 महीनों से राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद थे. सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लेह के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर हिरासत में लिया गया था. ये कार्रवाई सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के हवाले से NSA के तहत की गई थी.

गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वांगचुक अपनी हिरासत की अवधि का लगभग आधा समय पहले ही पूरा कर चुके थे. सरकार ने ये भी कहा कि लद्दाख के मुद्दों को लेकर अलग-अलग हितधारकों और सामुदायिक नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत जारी है, ताकि क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को दूर किया जा सके.

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